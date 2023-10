"De Laurentiis ha messo del pepe a Garcia, si aspetta una cosa", parla l'ex Napoli

Il Napoli ha cambiato tanto, forse troppo, e per questo motivo sta vivendo un momento complesso. A dirlo è l'ex difensore del Napoli Andrea Dossena, oggi allenatore della Pro Vercelli, intervenuto a Radio Crc per commentare il periodo che sta vivendo la squadra di Garcia: "Non voglio colpevolizzare Garcia, ma è stato un grande cambiamento. Vieni da uno scudetto che non arrivava da 30 anni. L’aver cambiato e non essere ripartiti subito con grandi vittorie, ti fa un po’ dubitare del fatto che tu ti possa ripetere".