Garcia e la frase sulla strana esultanza di Kvaratskhelia

Rudi Garcia ha commentato ampiamente il successo del Napoli per 3-1 al "Bentegodi" contro il Verona tra tv e sala stampa. L'occasione è stata propizia per analizzare la prestazione e indicare la strada in vista della trasferta a Berlino contro l'Union, in programma martedì, e per puntare il mirino sul Milan: il prossimo avversario in Serie A dopo l'intramezzo in Champions.