Cairo, la risposta a De Laurentiis sui diritti tv: “Ci ringrazierà"

Accordo raggiunto: conclusa l'assegnazione dei diritti tv per il quinquennio 2025/2029 con la conferma di Dazn e Sky. L'assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta delle due emittenti con 17 voti a favore. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è detto contrariato, ha definito l'epilogo della questione "una sconfitta e la morte del calcio italiano". A pensarla in modo totalmente diverso, tra gli altri, è Urbano Cairo: "Abbiamo fatto la cosa giusta, quella del canale era un progetto affascinante per certi verso ma anche molto rischioso".