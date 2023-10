Nessun contatto recente. Walter Mazzarri non è stato chiamato dal Napoli, che pure in passato ha allenato e a cui è molto legato, per una eventuale sostituzione di Garcia. Questo è quanto emerge da ambienti vicini all'allenatore toscano dopo che, in mattinata, erano state travisate alcune sue dichiarazioni in merito a una ritrovata serenità dopo le vittorie della squadra. Serenità, evidentemente, data dall'affetto che Mazzarri ha ancora per Napoli e il Napoli, ma niente di più.