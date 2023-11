Real Madrid-Napoli, già verso il sold out il settore ospiti: in migliaia in coda virtuale

Caccia al biglietto per il settore ospiti dello stadio Bernabeu per la gara Real Madrid-Napoli. Alle ore 15 è partita la prevendita - rinviata rispetto all'iniziale data fissata dal club - per l'acquisto del voucher da convertire poi in titolo per assistere dal vivo alla gara del 29 novembre (ore 21) valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Nel giro di pochi minuti, il sito di riferimento è stato preso d'assalto da migliaia di tifosi in coda virtuale per accedere al sistema. Biglietti quasi esauriti.