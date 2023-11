Presidente e allenatore, il Duo Fasano

Questo è un capitolo inedito delle Città invisibili di Italo Calvino portato alla luce da un cronista paziente che propone la trilogia del Presidente rampante, dell’Allenatore dimezzato e del Direttore sportivo inesistente . Castello e Volturno sono due città che si guardano, profondamente diverse. Castello è piena di specchi, Volturno è piena di trabocchetti. Castello è ricca di sale cinematografiche, Volturno è ricca di patiboli. A Castello vive un signore agiato, a Volturno un francese trasparente. Negli specchi di Castello si rimira l’agiato signore , tra i trabocchetti di Volturno cammina il trasparente francese . A Castello il signore agiato decide che le vie del signore francese sono finite. A Volturno il signore francese si spezza ma non si piega. Nato il 24 maggio, il signore agiato mormora. Nato il 20 febbraio sotto il segno dei pesci, più giusto e libero se vuoi, meriterebbe un’altra vita, il francese trasparente non sa che pesci pigliare. Il popolo grida abbasso il signore agiato, abbasso il francese trasparente . Comm’è bella, comm’è doce ‘a città di Rudi in croce. Comm’è brutto, comm’è niente, ha fallito ’o presidente. Il francese si offre, è qui la testa. L’agiato signore indugia, riflette: sapore di male, un gusto un po’ amaro di cose perdute. C’è un uomo in mezzo al mare, oh preside’ venitelo a salvare.

De Laurentiis a Garcia: sistema la difesa

Castello e Volturno si guardano. Aurelio e Rudi si guardano. Vieni c’è una strada nel bosco, dice Aurelio a Rudi e aggiunge ovunque sei, se ascolterai accanto a te mi rivedrai. Castello e Volturno diventano una cosa sola. Aurelio sussurra a Rudi hai sbagliato tante volte ormai che lo sai già. Rudi implora ne me quitte pas, il faut oublier. Aurelio un po’ duro: sai, c’è una ragione di più per dirti di andar via. Rudi: famme chello che vuo’ indifferentemente. Aurelio: la mia fede è troppo scossa ormai, ma proviamo anche con io, non si sa mai. Rudi: sapessi com’è strano darsi appuntamento a Miano, tu abbràcciame e cchiù forte astrìgneme. Tra Aurelio e Rudi nasce l’Intesa, una banca di impegni. Rudi: insieme a te, unito a te, la nostra vita si trasformerà. Aurelio: je so’ pazzo e ci ho il popolo che mi aspetta. Rudi compiacente: voglia ‘e sunnà dint’’e vicoli ‘e ‘sta città. Crisi e bisi, Castelvolturno si rappacifica. Presidente e allenatore, coppia e incolla, uniti al comando. Garanzia reciproca, due cuori e una caparra. Aurelio e Rudi, il matrimonio misto più riuscito della storia. Il Napoli si rianima col Duo Fasano e va lontano. Sembra riuscita l’operazione tièneme ca te tengo, in due va meglio. Son tornate a fiorire le cose e gli azzurri inseguon festosi. Mamma, mormora il popolino mentre si batte il petto, abbiamo rinunciato allo scudetto? L’ultima raccomandazione di Aurelio: oh Rudi, metti a posto la difesa, bisogna vincere di corto muro.