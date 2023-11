Questo non è Napoli: i tifosi si aspettano altro

Nemmeno la cura De Laurentiis è riuscita a risollevarlo, questo non può essere il Napoli che si aspetta il presidente e che vogliono i tifosi. Dopo la tremenda sconfitta con la Fiorentina sono arrivate tre vittorie (Union, Verona e Salernitana) e due pareggi (Milan e Union): solo battendo domenica l’Empoli il tecnico potrebbe andare alla sosta senza fiato sul collo.

Anche perché poi verrà il bello. Tornerà Osimhen, ma arriverà anche un ciclo di ferro: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juve. Quattro partite in cui non potrà bastare questo Napoli, troppo timido in avanti e incerto dietro per sfidare le big. La sosta potrà dare al tecnico ulteriore tempo per lavorare, per tornare a lottare per il vertice della classifica serve più pepe. Quello finora lo ha messo solo De Laurentiis.