Napoli, allarmi da ascoltare

questo è il Napoli , si è prodotta nel giro di pochi mesi un’che ne ridimensiona lee le. Il pareggio contro l’dice che, con una squadra in queste condizioni, nessuno degli obiettivi stagionali può dirsi certo. C’è un problema di, comprensibile visto che la stessa squadra gioca praticamenteda ormai più settimane, e ieri ha affrontato i tedeschi con la partita contro ladi sabato ancora nelle gambe. Ma la fatica si fa sentire di più perché il controllo della gara, la squadra è, il pressing è, le geometrie, lasolo un, l’affidabilitàormai un. Lo si è visto non solo in occasione del gol del pareggio, causato da unche ha lasciatoa fronteggiare da solo la fuga del velocissimo, ma anche in altre occasioni nel primo e nel secondo tempo, nelle quali il piazzamento e la stessa lettura difensiva sono parse più che zoppicanti. Manca una sincronia tra, e trae gli esterni o i centrocampisti in copertura, come effetto di un ritardo del brasiliano a intuire dove e come posizionarsi. Questo disordine offre agli attaccanti avversari, ieri per fortuna di modesto livello, smarcamenti immeritati in area di rigore.