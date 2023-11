Cantano “Vesuvio erutta”, Bob Sinclair è una furia: il gesto del dj

Ormai le celebri note di "Freed from desire", brano di Gala, sono state trasformate dai tifosi di calcio e non solo in cori da stadio diventati popolari anche fuori dai campi di gioco. A Milano, sponda rossonera, per esempio ci cantano sopra "Pioli is on fire". Un'altra versione però ha fatto storcere il naso al dj Bob Sinclair , quella di "Vesuvio erutta".

"Vesuvio erutta" fa infuriare Bob Sinclair

Durante una serata in una discoteca italiana Bob Sinclair ha messo "Freed from desire" pensando di far scatenare l'intera sala. E in effetti ci è riuscito, se non fosse che la versione da stagio "Vesuvio erutta" ha preso il sopravvento e sorpreso lo stesso dj, rimasto piuttosto infastidito: non appena ha sentito cantare a squarciagola quel coro invece delle parole esatte della sua cazone, ha chiaramente fatto cenno con le mani di togliere la canzone e ha detto "basta". Un gesto plateale in totale disaccordo con quello che stava accadendo.