Mazzarri e l'intervista a Zazzaroni: "A Napoli vorrebbero tornare tutti"

ROMA - Dopo la decisione di esonerare Rudi Garcia presa da Aurelio De Laurentiis, per la panchina del Napoli è ballottaggio tra Igor Tudor e un grande ex come Walter Mazzarri che meno di un mese fa è stato intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. Un colloquio in cui sono stati diversi i pensieri sul Napoli espressi dal 62enne tecnico livornese, allenatore dei partenopei dal 2009 (dentro in corsa al posto dell'esonerato Donadoni) fino al 2013 (quando si trasferì all'Inter dopo la Supercoppa persa a Pechino contro la Juve e il secondo posto in campionato).