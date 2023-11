Mazzarri al Napoli: ecco i primi nomi del suo staff

Sono ore decisive per l'ufficialità del nuovo allenatore del Napoli. Si avvicina il ritorno di Walter Mazzarri, il tecnico più longevo con De Laurentiis, quattro anni in panchina dal 2009 al 2013. Mazzarri è fermo da un anno e mezzo, l'ultima esperienza a Cagliari nel 2022, ora è pronto a tornare in Serie A come aveva anticipato al direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni in un'intervista del 27 ottobre.