Garcia esonerato dal Napoli, è ufficiale: Mazzarri nuovo allenatore

Era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Rudi Garcia non è più l'allenatore del Napoli . È lo stesso club azzurro ad annunciare l'esonero del tecnico francese arrivato in estate : "La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia - il comunicato pubblicato sul sito ufficiale - A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi".

Napoli, ufficiale Garcia esonerato: i dettagli

Fatale per Garcia è stata la sconfitta contro l'Empoli al Maradona: da allora, il Napoli si è chiuso in silenzio stampa per valutare il da farsi. Nel futuro del club Campione d'Italia c'è il ritorno in panchina di Mazzarri: "Bentornato Walter", ha prima scritto Aurelio De Laurentiis su Twitter. "Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Bentornato Mister!", gli ha fatto poi eco l'account della società azzurra con un tweet. Segui tutti gli ultimi aggiornamenti sul nuovo tecnico azzurro con la nostra diretta.