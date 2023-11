Finalmente un uomo vivo a bordo-campo, uno che urla, arringa e metterà il sale sulla coda degli azzurri, esclama Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Un’arringa salata, commenta di passaggio Peppino cameriere. Mazzarri, uno di noi, conviene don Ciccio portiere di palazzo.

Non i soldi, non la durata del contratto, non il modulo di gioco hanno diviso Aurelio da Tudor, ma diciotto centimetri, afferma a sorpresa Salvatore pittore di alici. Aurelio è alto 1,75, Tudor raggiunge 1,93, Aurelio non poteva guardarlo negli occhi e ci ha rinunciato, conferma Pasquale Pazienza giornalista on-line. Aurelio avrebbe detto Tudor non è alla mia altezza, sorride Salvatore pittore di alici.

Mazzarri ci portò in Champions per la prima volta con Yebda, Zuniga, Aronica, ricorda Saverio Malaspina ragioniere. E i 26 gol di Cavani, aggiunge Pasquale Pazienza giornalista on-line. Sul campo era una furia, ricorda Gennaro Piromallo salumiere. Un vero cavallo del West, sottolinea Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Fuori dal campo, un frate trappista, un lupo solitario, rievoca Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo.

Napoli, Garcia è stato una delusione

Mazzarri stava per andare ad allenare in Egitto, rivela Pasquale Pazienza giornalista on-line. Una decisione del Cairo, sottolinea don Peppino parcheggiatore allusivo. A Napoli deve assicurare il quarto posto, comunica don Ciccio portiere di palazzo. Da quarto al Volturno, commenta Salvatore pittore di alici.

Ma Garcia è stato proprio una delusione, chiede Saverio Malaspina ragioniere. Tanto gentile e tanto perso è parso Rudi Garcia quand’egli è arrivato ai saluti, commenta Salvatore pittore di alici. E’ tornato a Nizza, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. A Nizza ci sta Francesca e la passione sua nce tuzzolèa, commenta don Ciccio portiere di palazzo.

Mazzarri torna dopo 14 anni, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line. Avrà ancora il fuoco dentro, chiede Gennaro Piromallo salumiere. E’ un tizzone ardente, assicura Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Chioma abbondante e faccia dura da Lino Ventura, il cattivo dello schermo, annota Salvatore pittore di alici. E’ una cima tempestosa, si entusiasma Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Porterà grinta per superare l’oceano di calma piatta di Garcia, assicura don Peppino parcheggiatore allusivo. Con Mazzarri veleggeremo alla grande, la nina, la grinta e la santa maria, conclude Saverio Malaspina ragioniere.

Don Ciccio voi che dite, domanda Salvatore pittore di alici. Aurelio sbaglia solo due volte, Donadoni e Garcia, e due volte vive come zero zero sette, risponde don Ciccio portiere di palazzo. Ma con Garcia ha preso proprio uno zarro, protesta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Allora lo chiameremo zarro zarro sette, conclude Gennaro Piromallo salumiere.