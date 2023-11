Graziani boccia il Mazzari bis: "Vi spiego perché avrei scelto Tudor"

Graziani: "Mazzarri al Napoli? Non mi piacciono le minestre riscaldate"

In diretta su Kiss Kiss Napoli Graziani ha spiegato: “Io ero per Tudor, le minestre riscaldate non mi piacciono. Mazzarri è bravissimo, salvò la Reggina con 15 punti di penalizzazione, è come se avesse vinto uno scudetto. Nel suo DNA c’è il 3-5-2. Napoli aveva bisogno di un volto nuovo, di uno alla Tudor. Poi a Mazzarri, ultimamente, è girata spesso male. Però, lui ha voglia, entusiasmo e a Napoli sarebbe tornato anche a piedi. Ciò che ha penalizzato Garcia è sttata la mancata empatia col pubblico, con la società e con l’ambiente".