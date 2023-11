Garcia, scelta a sorpresa subito dopo essere stato esonerato dal Napoli

Garcia limita i commenti sui social

Mercoledì sono arrivati anche i saluti social del tecnico francese: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League". Ma i tifosi del Napoli hanno notato una cosa: Garcia su Instagram ha disattivato i commenti, limitandoli. Identica soluzione adottata anche su Twitter. Una scelta legata solo all'ultimo post, quello dei saluti al Napoli. Così molti tifosi, in queste ore, lo stanno salutando su vecchi post.