Real Madrid, brutte notizie per Ancelotti: Modric a rischio per il Napoli

Il Real Madrid arriva al match di mercoledì contro il Napoli, valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League, dopo la vittoria in campionato contro il Cadiz. Decisiva la doppietta di Rodrygo e il gol del solito Bellingham. Ottima ripartenza dopo la pausa per le nazionali, ma per Ancelotti è arrivata anche una brutta notizia in vista della sfida contro la squadra di Mazzarri.