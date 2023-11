Real Madrid, c'è il responso su Modric in vista del Napoli

Luka Modric è assente questa mattina nel corso della rifinitura del Real Madrid alla vigilia della gara di Champions League contro il Napoli . Il centrocampista croato si è unito al folto elenco di infortunati che sicuramente domani non prenderanno parte alla sfida contro la squadra di Mazzarri.

Real Madrid, le ultime su Modric

Modric è stato sottoposto ad accertamenti medici, non è emerso nulla di grave: Modric ha subito un forte affaticamento muscolare alla coscia sinistra, salterà il Napoli (diretta su Prime Video domani, QUI I DETTAGLI) ma dovrebbe recuperare per la gara di sabato contro il Granada, viceversa sarebbe pronto per la partita successiva.

Le ultime alla vigilia di Real-Napoli

Buone notizie per Ancelotti: in gruppo, questa mattina, è rientrato l'ex Milan Brahim Diaz. A causa delle diverse defezioni, Ancelotti ha puntato su diversi giocatori dalle giovanili: Fran González, Cañizares, Hugo, Nico Paz, Gonzalo García, Theo Zidane, Asencio, Mario Martín e Peter.