Napoli, cosa serve per la qualificazione agli ottavi: tutte le combinazioni

La gara del Napoli contro il Real Madrid, in diretta su Prime Video , è una sfida di prestigio in uno stadio tra i più belli a livello europeo, ma è anche la prima occasione per strappare il pass aritmetico per gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Mazzarri gioca con una serie di combinazioni che vedono coinvolte anche Braga e Union, in campo allo stesso orario.

La situazione nel Gruppo C di Champions

Al momento il Napoli è secondo a 7 punti nel Gruppo C col Real primo a 12. A seguire i portoghesi a 3, appena un punto per l'Union, quello conquistato proprio al Maradona. La rivale del Napoli per gli ottavi è lo Sporting Braga: in caso di vittoria a Madrid, il Napoli sarebbe certo della qualificazione.

Tutte le combinazioni per il passaggio agli ottavi

In caso di pareggio, l'Union dovrebbe fermare il Braga - vittoria o pari - per l'accesso aritmetico al turno successivo. In caso di sconfitta col Real, il Napoli sarebbe comunque già qualificato qualora l'Union battesse il Braga. In ogni caso, per chi non volesse fare troppi calcoli, basterà un punto al Maradona nell'ultimo turno contro i portoghesi per assicurarsi l'accesso agli ottavi.