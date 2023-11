Napoli, che sorpresa! Il Cholo Simeone in ritiro per salutare il figlio

Il ritiro dl Napoli a Madrid è stato scosso da una sorpresa nel pomeriggio. Diego Simeone , allenatore dell' Atletico , ha infatti approfittato della presenza del figlio in città per salutarlo.

Napoli, il Cholo Simeone in ritiro

Dopo la vittoria di ieri contro il Feyenoord, il Cholo si è concesso qualche ora libera per vedere il figlio Giovanni a poche ore dal fischio d'inizio di Real Madrid-Napoli. Chissà se saranno arrivati anche dei consigli su come mettere in difficoltà la squadra guidata da Ancelotti.