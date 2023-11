Incredibile Mazzarri, si arrabbia e si fa male in Real Madrid-Napoli

MADRID (SPAGNA) - La sconfitta con il Real Madrid - che comunque lascia il Napoli ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League - ha portato in dote non solo l'infortunio di Piotr Zielinski, ma anche quello di... Walter Mazzarri. Lo ha rivelato l'inviato a bordocampo di Prime Video, Alessandro Alciato, spiegando come il tecnico del Napoli potrebbe essere rimasto vittima di un infortunio muscolare: si è toccato la coscia, cominciando a zoppicare, dopo una corsa all'interno della sua area tecnica scaturita da un forte rimprovero ai suoi calciatori. Insomma, lo staff medico partenopeo, probabilmente, avrà anche un altro infortunato da rimettere in sesto verso il big match con l'Inter.