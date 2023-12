De Laurentiis e il retroscena dei tre bambini prima di acquistare il Napoli: "E tu chi sei?"

Napoli grande protagonista al "Gran Galà del calcio" con diversi premi e riconoscimenti collettivi e personali per la vittoria dell'ultimo scudetto. Presente all'evento anche il presidente Aurelio De Laurentiis che, nel corso del suo intervento, oltre a commentare il recente trionfo, è tornato a parlare anche dei giorni in cui stava per rilevare il Napoli.