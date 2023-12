Juve-Napoli, arbitra Orsato. Mourinho ritrova Rapuano

Mourinho ritrova Rapuano per Roma-Fiorentina

C'è Rapuano per Roma-Fiorentina. Mourinho ritrova l'arbitro del match col Milan, lo stesso del rosso col Torino un anno fa. Non figura Massa nelle designazioni per il quindicesimo turno (arbitrerà Parma-Palermo in Serie B) mentre Marini, che era al Var per Napoli-Inter, gara caratterizzata da diversi errori, è stato confermato al Var per la sfida Atalanta-Milan che sarà diretta dal signor La Penna.

Le designazioni complete della 15ª giornata

Juventus-Napoli (08/12, 20.45): arbitro Orsato

Verona-Lazio (09/12, 15.00): arbitro Ayroldi

Atalanta-Milan (09/12, 18.00): arbitro La Penna

Inter-Udinese (09/12, 20.45): arbitro Di Bello

Frosinone-Torino (10/12, 12.30): arbitro Massimi

Monza-Genoa (10/12, 15.00): arbitro Collu

Salernitana-Bologna (10/12, 18.00): arbitro Sozza

Roma-Fiorentina (10/12, 20.45): arbitro Rapuano

Empoli-Lecce (11/12, 18.30): arbitro Colombo

Cagliari-Sassuolo (11/12, 20.45): arbitro Mariani