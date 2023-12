Ricordi e nostalgia di Spalletti allo Chalet

Sentimento, nostalgia, ammore scumbinato, truvato e poi perduto, sospiri e singhiozzi allo chalet di Peppino cameriere a Mergelina. Ma l’avete visto, maronn, l’avete sentito, sto piangendo ancora, c’amma perso, maronn, comm parla di calcio, maronn, un torrente di sapienza, i giornalisti a bocca aperta e gli aveva appena detto ma come le vedete le partite, voi vedete solo quello che ha la palla, mica vedete gli altri, quelli che non hanno la palla fanno la partita, maronn, non ci avevo pensato, e qui, esausto, Salvatore pittore di alici tace. Don Salvatore, ma voi state piangendo veramente, osserva Saverio Malaspina ragioniere. Ma chi è ‘sto Solomone del pallone, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. State parlando di Aurelio, domanda Gennaro Piromallo salumiere. Aurelio fa il presidente, non fa il predicatore del pallone, state al posto vostro, obietta don Ciccio portiere di palazzo. Che eloquenza, che vocabolario, che enciclopedia del calcio, prosegue Salvatore pittore di alici, sono rimasto bloccato, non mi mollava più. Era un testimone di Geova, azzarda Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Ho avuto i brividi, conferma Salvatore pittore di alici. Così diceva Anguissa, osserva Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ma allora don Salvatore sta parlando del massimo, dell’artefice magico, del non c’è pus oltre, sta parlando di Spalletto, rivela don Peppino parcheggiatore allusivo.