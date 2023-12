Rosolino e il Napoli: "Non lo vedo benissimo, manca una figura importante"

Massimiliano Rosolino ha parlato a TvPlay del momento del Napoli: “Non lo vedo benissimo. Purtroppo è la legge dello sport. In questi anni il Napoli ha avuto un’andatura sempre regolare, c’è stata un’ascesa graduale alla ricerca della stagione perfetta e a un certo un’impennata vera e propria seguita da un declino in parte fisiologico e in parte traumatologico, nel senso che io avrei tenuto mister Spalletti per almeno dieci anni".