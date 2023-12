Juve-Napoli, Mazzarri vuole ricominciare da 3: il bilancio contro Allegri

Allegri contro Mazzarri, atto sedicesimo. Alle 20:45 appuntamento all'Allianz Stadium per Juve-Napoli, valida per la quindicesima giornata di Serie A: tutto pronto per il ritorno alla sfida nella sfida tra i due allenatori toscani.

Mazzarri, le due vittorie contro Allegri Finora Mazzarri ha battuto solo due volte Allegri a fronte di sette sconfitte e sei pareggi: il 18 settembre 2011 in Napoli-Milan 3-1, quando dopo un gol di Aquilani salì in cattedrà Cavani ribtaltando il risultato con una tripletta, e il 22 dicembre 2013 in Inter-Milan 1-0 con Palacio decisivo a quattro giri di lancette dal novantesimo.

Allegri imbattuto contro Mazzarri nelle partite con la Juve Il primo scontro diretto tra Mazzarri e Allegri, che si sono affrontati sempre e solo in Serie A, risale al 30 novembre 2008: Cagliari-Sampdoria 1-0, successo di Allegri con gol di Jeda. L'ultimo precedente è datato 9 aprile 2022: Cagliari-Juventus 1-2, reti di Joao Pedro, De Ligt e Vlahovic. Mazzarri ha finora conquistato un solo punto contro Allegri allenatore della Juve: nella stagione 2018/2019 in casa contro il Torino (gol di Lukic, pari di Cristiano Ronaldo). Alex Sandro e Cristiano Ronaldo hanno, invece, regalato gli altri due dei quattro successi di Allegri contro Mazzarri da tecnico dei bianconeri a cavallo tra le stagioni 2017/2018 e 2018/2019.

Iscriviti alla newsletter NAPOLI Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA