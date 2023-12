Napoli, preoccupa un dato: non accadeva dai tempi di Sarri

Real Madrid, Inter, Juventus. Tre sconfitte consecutive per il Napoli in stagione. Non è stato un avvio di avventura facile per Mazzarri in panchina. Calendario in salita: dopo l'Atalanta, vittoria nel finale con Elmas, tre big match e tre sconfitte, tutte diverse. L'ultima con la Juve pur giocando un buon primo tempo ma senza segnare. Tre ko di fila per il Napoli: non accadeva dal 2016.