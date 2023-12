La frase di Di Lorenzo ai compagni del Napoli dopo il ko contro la Juve

C'è un messaggio che il capitano del Napoli , Giovanni Di Lorenzo , diffonde nello spogliatoio al termine della partita persa contro la Juventus. "Ora più che mai, uniti". Lo scrive sui social, un post carico di rabbia e anche determinazione per com'è andata la gara di Torino: "La delusione è tanta, meritavamo di più" aggiunge Di Lorenzo.

Di Lorenzo e il messaggio alla squadra dopo la sconfitta

Chiaro il riferimento al primo tempo, alle azioni create ma fallite e, ovviamente, al risultato finale, che premia la Juventus grazie alla rete di Gatti, di testa, all'inizio del secondo tempo. Per il Napoli si tratta del terzo ko di fila, non accadeva dal 2016 quando in panchina c'era Sarri. Gli azzurri al termine della giornata attuale saranno fuori dalla zona Champions.