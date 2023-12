Napoli-Braga, Mazzarri e il terzino sinistro: la possibile novità assoluta

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno dopo la sconfitta all' Allianz Stadium contro la Juventus . Non c'è tempo per piangare sul latte versato perché martedì prossimo alle 21 gli azzurri sono attesi dal match valido per la sesta giornata del gruppo C di Champions League contro il Braga . L'obiettivo è staccare il pass per gli ottavi di finale.

Napoli-Braga, Zanoli terzino sinistro: Mazzarri ci pensa

Mazzarri sta valutando una soluzione alternativa a Natan adattato nel ruolo di terzino sinistro per sopperire alle concomitanti assenze dell'acciaccato Mario Rui e dell'infortunato Olivera. Al brasiliano non sono bastate generosità e applicazione per non palesare qualche difficoltà in una zona di campo dove non è abituato ad agire e così prende quota la possibile adozione di una soluzione inedita: Zanoli titolare sull'out mancino. Il terzino destro ha finora giocato con il Napoli una sola partita in quella zona di campo, proprio lo scorso 8 dicembre, ma subentrando a gara in corso, a Torino.