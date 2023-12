Diretta Mazzarri: la conferenza dell'allenatore prima di Napoli-Braga LIVE

Il Napoli riparte. Domani alle ore 21 la sfida contro lo Sporting Braga al Maradona per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Basterà anche un ko con un gol di scarto per la qualificazione agli ottavi di finale. Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa. Accanto a lui c'era Juan Jesus.

16:52

Iezzo: "Non è sempre colpa di Meret"

“Ormai ogni volta che il Napoli prende goal si danno colpe a Meret ed ormai è difficile far cambiare idea alla gente. Meret è bersagliato da quattro anni a Napoli, non poteva uscire su quel pallone quando ha segnato Gatti. Lì ci deve arrivare il difensore, se fosse andato Meret non l’avrebbe presa quella palla. Situazioni del genere le ho vissute e su quel pallone è difficile è andarci. Ha fatto un errore a Madrid in occasione del terzo goal subito e va bene, ma non può sempre essere colpa di Meret. Se fosse lui il problema basterebbe metterlo in panchina, ma non è così". A dirlo è stato l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

16:33

Napoli, quanto vale passare il turno

Superare la fase a gironi e starsene con i sedici più forti in Champions ha un senso ed elargisce un premio di altri 9,6 milioni, quanto basta per passarsela un po’ meglio e continuare a sognare. (QUI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO)

16:23

Meret, l'agente parla del suo futuro

Il futuro di Alex Meret dovrebbe essere ancora a Napoli. Lo ha rivelato il suo agente, Federico Pastorello, parlando da Milano della situazione contrattuale del suo assistito: "Alex ha il contratto in scadenza ma c'è un'opzione automatica, quindi non c'è fretta. Lui è disponibile a rimanere a Napoli, vedremo cosa accadrà". (QUI LE SUE DICHIARAZIONI)

16:14

Napoli, la vittoria in casa manca da 75 giorni

Il Napoli non vince in casa da 75 giorni, l'ultima volta il 27 settembre, 4-1 all'Udinese, quando segnarono sia Kvara che Osimhen nella stessa partita: unica volta in stagione. Il successo al Maradona che manca da due mesi e mezzo è la fotografia delle difficoltà del Napoli di quest'anno.

15:58

Napoli, il report dell'allenamento

Il Napoli, intanto, si è allenato questa mattina. Ecco il report odierno: "Cajuste e Kvaratskhelia hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra

Non ha preso parte all'allenamento Victor Osimhen, in viaggio per Marrakech, dove parteciperà alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro africano. L'attaccante azzurro rientrerà in Italia in tarda serata e prenderà parte regolarmente alla seduta di domattina".

15:43

Conclusa la conferenza stampa

Dopo quella di Juan Jesus, si è conclusa anche la conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Braga.

15:35

Mazzarri: "Si gioca ogni tre giorni, ma i giocatori non ne risentono"

"Tanti anni fa un giocatore viveva la gara in modo diverso. Dopo la terza partita per 90', lo stesso titolare faceva una quarta partita bruttissima. Ora i ragazzi vivono il calcio in un altro modo, vedo che giocano 6-7 partite per 90' e non ne risentono. Forse è cambiata la mentalità, c'è minore stress, per questo non sono preoccupato. Dopo tre giorni col giusto recupero sono già freschi, ma me n'ero accorto già quando ero fermo e guardavo le partite. Calcoli? No, rispettiamo il Braga ma vogliamo vincere senza subire gol, questo voglio".

15:32

Mazzarri: "Il Napoli non deve sbandare"

"Paura dopo tre sconfitte? No, paura no, ma si vede che la squadra accusa un po' il colpo. Per questo vincere sarebbe importante per ritrovare serenità. Per questo ci tengo ad essere solidi. La squadra non deve sbandare. Il Braga è bravissimo in contropiede, bisogna fare attenzione alle preventive sui corner, io le vedevo le partite prima di me, ho visto questi errori".

15:28

Mazzarri: "Dobbiamo fare più gol da fuori area"

"Ultimamente tiriamo male, alto. Vorrei allenare questo aspetto se avessi tempo per farlo. Quando venni la prima volta a Napoli avevamo zero gol nei due centrocampisti, poi con l'arrivo di Inler e altri siamo cresciuti e abbiamo lottato per lo scudetto. Quindi dobbiamo anche trovare i gol dalla distanza. Non si può entrare sempre col pallone in porta, dobbiamo segnare anche da fuori come fanno tante squadre di vertice".

15:24

Mazzarri: "La fase difensiva deve essere perfetta"

"Ha sempre vinto o si è sempre qualificato in Europa chi aveva la miglior difesa. Ecco perché bisogna acquisire una sicurezza difensiva mentre facciamo il nostro gioco. In attacco, l'importante è giocare bene e creare, prima o poi il gol arriva. Ma la fase difensiva deve essere perfetta e quindi va migliorata".

15:21

Mazzarri: "Non cambio modulo. Natan spinga di più"

"Sono venuto qui perché mi piace giocare a quattro, ma da quando sono qui tutti mi dicono perché non torni a tre dietro, no ora si rimane a quattro tutta la vita (ride, ndr). A sinistra siamo carenti, Natan sta facendo quello che poteva fare fino ad adesso, io mi aspetto che spinga di più se dovesse giocare di nuovo, ma è appena arrivato. Vi faccio un esempio: quando è arrivato al Torino, Bremer nei primi quattro mesi era diverso dal giocatore di oggi, ma è normale perché chi arriva dal Brasile nel nostro campionato paga sempre dazio. Per me Natan è in crescita, ma a sinistra può giocare anche Zanoli che ha un minutaggio ridotto. Vediamo...".

15:16

Mazzarri: "Voglio vedere una squadra solida e corta"

Ora tocca a Walter Mazzarri: "Domani è fondamentale passare il turno. Questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio ma deve ritrovare l'equilibrio che aveva l'anno scorso e non deve concedere ripartenze o gol che prima non prendeva. Mi farebbe piacere rivedere la squadra sempre compatta e una fase difensiva più attenta. Dal punto di vista del risultato siamo stati un po' carenti pur giocando un bel primo tempo con Inter e Juve".

15:12

Juan Jesus: "Se vinci dopo 33 anni le aspettative cambiano"

Ancora Juan Jesus: "Sono cambiate tante cose, quando vinci dopo 33 anni le aspettative crescono, come se quello che è accaduto deve accadere sempre o come se tutto ci sia dovuto. Non è così. Dobbiamo impegnarci ancora di più. Le vittorie arriveranno con pazienza e fiducia. I momenti brutti passano sempre e presto ne arriveranno di belli. Braga? Una buona squadra, molto organizzata. Scenderemo in campo per vincere, vogliamo gli ottavi".

15:08

Juan Jesus: "Siamo in crescita, ci manca la vittoria"

Prima la parola a Juan Jesus: "Contro la Juve abbiamo fatto una bellissima partita, ora cerchiamo la vittoria, servono i gol, una buona difesa. Vogliamo ridare serenità al gruppo, al popolo, alla città. La vittoria ci manca, quest'anno siamo meno lucidi rispetto allo scorso anno, ma il gol tornerà, così come la vittoria. Abbiamo già dato segnali importanti nelle ultime partite. Mazzarri lo conosco da tanto, ci dà tanta carica, ci dice che non siamo giocatori finiti, vuole che torniamo a giocare come sappiamo esprimendo le nostre qualità".

15:02

Napoli, precisazione su Osimhen

Il responsabile della comunicazione della SSC Napoli, Nicola Lombardo, è intervenuto prima della conferenza di Mazzarri e Juan Jesus: "Osimhen non era all'allenamento stamattina perché è in gara con forti possibilità di vittoria in un premio prestigioso, il Pallone d'Oro Africano, un premio molto importante. D'accordo con la società gli è stato consentito di partire non prima di aver svolto un lavoro individuale. La rifinitura ci sarà domani e lui ci sarà regolarmente. Il Napoli comunque gli ha messo a disposizione un fisioterapista".

14:55

Napoli, il report ufficiale dell'allenamento

"Cajuste e Kvaratskhelia hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Non ha preso parte all'allenamento Victor Osimhen, in viaggio per Marrakech, dove parteciperà alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro africano. L'attaccante azzurro rientrerà in Italia in tarda serata e prenderà parte regolarmente alla seduta di domattina".

14:49

Mazzarri parla del viaggio di Osimhen

In attesa della conferenza stampa, Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky: "Non siamo una squadra che non può fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco e avere un po' più di equilibrio. Osimhen in viaggio? Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio".

14:44

Braga, show in campionato aspettando il Napoli

Secondo posto momentaneo in classifica per lo Sporting Braga. La formazione portoghese, rivale del Napoli domani in Champions al Maradona, ha superato 3-1 il Vizela nell'ultimo turno di campionato. Gol di Banza, autore di una doppietta, e Bruma.

14:39

Napoli agli ottavi, tutte le combinazioni

Il Napoli occupa la seconda posizione del gruppo C, con un vantaggio di tre punti sullo Sporting Braga. Alla squadra di Mazzarri domani basterebbe non perdere per ottenere la qualificazione, ma anche la sconfitta con un gol di scarto garantirebbe il passaggio del turno, considerata la vittoria per 2-1 dell'andata e la migliore differenza reti.

14:35

Kvaratskhelia in cerca di riscatto

Kvara sta attraversando un momento complesso amplificato dall'errore contro la Juventus. In Champions League non segna da oltre un anno, l'ultima rete il 12 ottobre 2022 contro l'Ajax al Maradona (unica squadra alla quale ha segnato le uniche due reti in Champions), da allora un lungo digiuno che l'attaccante del Napoli vorrebbe provare quanto prima ad interrompere.

14:22

Napoli, le foto dell'allenamento

La squadra si è allenata questa mattina agli ordini di Mazzarri. Kvaratskhelia coperto bene, assente Osimhen, cielo nuvoloso. Gli scatti da Castel Volturno: