Napoli, Chiellini e il gol di Osimhen al Cagliari: "Io con una spallata..."

Gol Osimhen, cosa ha detto Chiellini?

Chiellini ha sottolineato: "Nel gol contro il Cagliari non vedo nessuno vicino a Osimhen, vedo solo due in area e il cross può arrivare solo lì: è un errore. Se ci fossi stato io, Osimhen non saltava, ma con una spallata avrei fatto in modo che non arrivasse al pallone. Io non l’avrei presa, ma non l’avrebbe presa nemmeno lui”.