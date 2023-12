Quelle parole di De Laurentiis sul Frosinone in Serie A e la rivincita di Stirpe

Cosa disse De Laurentiis sul Frosinone?

Nel 2019 al New York Times, De Laurentiis disse: "Che ci fa il Frosinone in Serie A? Non attira spettatori, né interessi, né emittenti nel campionato. Arriva in A, non cerca di competere e torna indietro". Il patron del Napoli aggiunse: "Se non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa e non dovrebbero ricevere denaro". Puntuale arrivò la replica del patron Stirpe che disse: "Noi a differenza del Napoli abbiamo uno stadio di proprietà".