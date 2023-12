Gli chiedono di Mourinho, Mazzarri replica in modo duro in diretta tv: "Faccia le domande a me"

Un nervosissimo Walter Mazzarri è stato protagonista di un botta e risposta con l'inviata Dazn all'inizio dell'intervista dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma. "Mister, parto dalle parole di Mourinho che ha detto che dopo dieci minuti aveva già la sensazione di poter vincere la partita. Lei è dello stesso avviso oppure l'espulsione di Politano ha cambiato il corso del match?". La domanda della giornalista non è piaciuta al tecnico del Napoli che ha risposto piuttosto stizzito: "Mi faccia le domande a me e non mi dica cosa dicono gli altri. Quando mi fa la domanda, le rispondo", ha dichiarato in modo brusco.