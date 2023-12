"Zielinski, resti a Napoli?": il sindaco di Giugliano svela la risposta

Il post social del sindaco Pirozzi

"Non lo nascondo, mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare la cittadinanza italiana ad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio. Forza campione, da questo momento sei ufficialmente un cittadino italiano e Giugliano sarà sempre casa tua". Queste le parole del sindaco Pirozzi sui social.

Zielinski è in Italia da oltre dieci anni

Zielinski veste la maglia del Napoli dal 2016 ma è in Italia da molto prima, 2011, con le esperienze di Udine - club che lo ha fatto conoscere al calcio italiano - ed Empoli (in prestito) prima del passaggio in azzurro. Con il Napoli ha vinto lo scudetto, ma il futuro è un rebus. Il suo contratto è in scadenza e l'Inter ci prova a zero per giugno. Proprio il sindaco Pirozzi a tal proposito a Radio Crc ha svelato: "Sensazioni sulla sua permanenza? Un paio di persone vicino a me gli hanno fatto questa domanda, la sua reazione? Giustamente è rimasto in silenzio su questo argomento".