Napoli-Monza, i 5 minuti folli di Meret: si infortuna, para un rigore e poi esce

Napoli, infortunio per Meret: entra Contini

Focus comunque sui cinque minuti folli di Meret. Poco prima il rigore del Monza aveva fatto cenni verso la panchina per avvisarli del problema fisico. Riesce a rimanere in campo e si prende anche la soddisfazione di parare il penalty a Pessina. Dopo pochi minuti però non ce la fa più e Mazzarri è obbligato a mandare in campo Nikita Contini. Cresciuto nel vivaio del Napoli, non aveva mai esordito nella prima squadra degli azzurri. Dopo vari prestiti tra Serie B e C, il portiere di origini russe è sceso in campo al Maradona.