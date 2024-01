Napoli, ecco Mazzocchi: primo allenamento con Mazzarri

La prima volta di Mazzocchi a Castel Volturno

Mazzocchi ha conosciuto Mazzarri e i suoi nuovi compagni e sarà così subito a disposizione per la gara di domenica a Torino per l'ultima giornata del girone di andata del campionato. Mazzacchi è il primo acquisto di gennaio, mese che si preannuncia caldo con diverse operazioni annunciate dal presidente De Laurentiis tra entrata e uscita. Samardzic, ad esempio, resta nel mirino, mentre si continua a lavorare per Dragusin in difesa. Politano, intanto, ha ricevuto un'allettante offerta dall'Arabia Saudita.