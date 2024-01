Napoli, se l’all-in diventa una visione

Come dicevano le nonne: il risparmio non è mai guadagno. E Aurelio De Laurentiis, che conosce il valore degli affari e sa bene quale sia la differenza tra andarsene in giro in Champions League o starsene il martedì e il mercoledì in pantofole, non s’è messo a fare i conti, ha evitato di lusingarsi (?) per lo scudetto ed ha rotto gli indugi: il Napoli è mio e me lo «ricostruisco» io, con una sessantina di milioni necessari per provare a scongiurare il pericolo di dover imprecare alla luna e magari pure a se stesso. In sei mesi - giorno più o settimana meno - s’è dissolta quella maestosa e pure gioiosa squadra allestita in un Progetto che gli è appartenuto e che Giuntoli e Spalletti hanno esaltato, e ora che le ferite bruciano e l’Europa sembra essere diventata una specie di isola irraggiungibile, non è consentito temporeggiare, per non ritrovarsi «dissanguati»: esserci o non esserci, continua ad essere quello il problema, e non è neppure indispensabile invocare l’intervento di un mago dell’alta finanza per tracciare un’idea che eviti il collasso o scateni difficoltà respiratorie. In un anno in cui Adl ha riverniciato se stesso, e dopo essere crollato dinnanzi a teorie che hanno rappresentato il pilastro del suo ventennale mandato presidenziale («le minestre scaldate non mi piacciono»), pure la diffidenza verso il mercato di gennaio è divenuto concetto paleolitico: l’ultima volta in cui Adl veramente s’è speso - gennaio 2020 - i fuochi pirotecnici arrivarono un po’ ovunque - dalla Vigo di Lobotka alla Lipsia di Demme e alla Milano di Politano - ed essendo incontentabile, scelse pure di esagerare, opzionando per l’estate successiva Rrahmani e Petagna.