C'è un ospite d'eccezione allo Stadio Olimpico Grande Torino. In tribuna, per il match tra Torino e Napoli, è stato inquadrato Antonio Conte. Il tecnico al momento è senza squadra e non è insolito che lo si veda nei vari stadi di Serie A per assistere alle partite del massimo campionato italiano. Conte, come noto, non allena da quasi un anno dopo l'addio anticipato al Tottenham della scorsa stagione.