Emergenza per la Salernitana in vista del derby contro il Napoli. Sette assenze per Inzaghi che dovrà rinunciare anche a Kastanos. Out anche Pirola per infortunio, così come Dia. Maggiore è squalificato, Bohinen è al centro di alcune voci di mercato e comunque febbricitante come dichiarato da Inzaghi in conferenza.