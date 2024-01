Napoli, l'esempio di Diego

Il cuore, almeno quello. La voglia di crederci fino alla fine senza mai arrendersi. La giacca tirata via di Mazzarri come ai vecchi tempi. L’assist di testa del ritrovato Demme, all’esordio in campionato. Il Napoli si è rialzato nel momento più difficile degli ultimi anni e lo ha fatto in un derby che sembrava stregato. Il capolavoro dell’intramontabile Candreva poteva essere il colpo del ko definitivo e invece ha fatto riemergere lo spirito e l’orgoglio di un gruppo in piena crisi di nervi. Il gol liberatorio di Rrahmani può essere la medicina migliore per una squadra ancora convalescente. Fare progressi rispetto a Torino non era difficile, ritrovare il bandolo della matassa era il minimo che si potesse chiedere agli azzurri. Ma sulla qualità del gioco, al termine di una partita comunque controllata, c’è ancora tanto da fare. L’impressione netta è che ci siano ancora tanti gradini da risalire, non per essere il Napoli dell’anno scorso (quello resta un miraggio), ma per tornare a esprimersi al livello di una squadra che punta ad arrivare fra le prime quattro. Solo Kvara, a sprazzi, riesce a rompere un copione spesso monotono, quasi tutti hanno perso quello sprint che l’anno scorso li faceva volare. Nella difficoltà generale, però, è lo spirito di gruppo che può fare la differenza.