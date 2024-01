Raspadori, tra Napoli e Nazionale. E il retroscena sul numero di maglia

Giacomo Raspadori , pronto a guidare l'attacco del Napoli d Walter Mazzarri anche contro la Lazio, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di The Pitch, nell'ambito del format Autocomplete interview. Dagli inizi alla consacrazione con i partenopei, che gli ha consentito di guadagnarsi un posto in nazionale . E poi, un simpatico retroscena sulla scelta del numero di maglia all'ombra del Vesuvio.

Raspadori: "Il numero 81 e il sogno con l'Italia"

Jack Raspadori, tra passato e presente, ha ripercorso la storia legata al suo numero di maglia: "Il mio numero è il 18 ed è legato alla mia data di nascita, quindi ho avuto la possibilità e la fortuna di sceglierlo da subito. Per me è importante. Da quando sono a Napoli ho invertito l’uno con l’otto, che chiaramente fa 81 e 081 è il prefisso di Napoli. Pensavo fosse una cosa carina da fare. In Nazionale - ha aggiunto l'attaccante azzurro - ho avuto la fortuna di poter indossare la numero 10 e per chi è italiano e ama giocare a calcio è un sogno, un grande motivo di orgoglio che ti spinge a dare il massimo".