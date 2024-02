Kvaratskhelia, una goduria per il calcio

I segnali sono tanti e sono importanti. Vanno colti, studiati e sfruttati. La vittoria con il Verona può dare al Napoli una nuova dimensione nel momento più delicato della stagione, in cui non è più possibile sbagliare. In quattro mesi ci sono traguardi importanti da inseguire, dalla qualificazione in Champions a quella al prossimo Mondiale per club. Mazzarri ha possibilità di centrarli tutti grazie ai suoi assi nella manica.