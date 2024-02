Bianchi: "Il campionato del Napoli è ancora tutto da giocare"

"Il campionato del Napoli è ancora tutto da giocare, certo la stagione non è che quella dello scorso anno, ma Inter a parte, vedo che un pò tutte hanno dei problemi". A dirlo è Ottavio Bianchi. L'ex allenatore di Napoli e Milan, in panchina nell'anno del primo scudetto azzurro, è intervenuto a Radio Crc e ha commentato la stagione degli azzurri e non solo.