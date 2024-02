NAPOLI - Buone notizie per Walter Mazzarri dopo l'allenamento mattutino del Napoli, a due giorni dal big match che vedrà impegnati gli azzurri, a San Siro, contro il Milan. Il tecnico toscano ritrova infatti Piotr Zielinski, Matias Olivera e Alex Meret che hanno lavorato in gruppo e saranno quindi arruolabili per la sfida contro i rossoneri. I campioni d'Italia hanno prima svolto esercizi di rapidità per poi concentrarsi sulla parte tecnico-tattica.