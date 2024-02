Kvaratskhelia, compleanno triste tra contratto e sconfitte: ma c'è una speranza

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia compie oggi 23 anni. Compleanno in famiglia, per lui, dopo il Milan. La moglie Nitsa ha postato lo scatto del georgiano che sorridente spegne le candeline su una torta . Ma il suo, da un punto di vista sportivo, è anche un compleanno triste per il ko col Milan , la quinta trasferta di fila senza gol per il Napoli , ora distante sette punti dalla zona Champions League.

23 anni per il georgiano, ma il sorriso è distante

La vittoria col Verona, da lui decisa, è stata una vana speranza, la squadra di Mazzarri è tornata a perdere confermando tutte le difficoltà lontana dal Maradona. Kvaratskhelia è fermo a sei gol in campionato e aspetta novità in chiave rinnovo di contratto. L'unica speranza, in vista del futuro, è il possibile ritorno al 4-3-3, modulo in cui si esalta. Anche ieri, col Milan, da sinistra - nel secondo tempo - sono nate le azioni migliori per il georgiano.