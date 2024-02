Napoli, ci siamo: ecco quando torna Osimhen dalla Coppa d’Africa

E così, anche alla luce della sconfitta per 1-0 con il Milan , è finita che il viaggio europeo del gruppo dipenderà dall’uomo con la valigia: Victor Osimhen . Il leone feroce e la gazzella imprendibile. Uno dei centravanti più ambiti sul mercato che Adl ha già salutato pubblicamente, certificandone l’addio a giugno, ma a cui prima chiederà un ultimo regalo d’addio: salvare la stagione del Napoli . Osi, quantomeno triste se non tristissimo per la sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria contro la Costa d’Avorio, dovrebbe rientrare domani alla base . Al più tardi giovedì in campo, ragionevolmente in tempo per poi guidare la squadra sabato al Maradona contro il Genoa . Una vera liberazione: mai come in questo periodo la dipendenza da Victor (victoria) è stata evidente. Un po’ come gli effetti delle endorfine: la sua adrenalina aumenta l’euforia, l’assenza prolungata invece provoca sonnolenza. È scientifico. Ma sia chiaro, questo non è il peana di Osi, la divinità dello scudetto, e neanche il romanzo del salvatore della patria. Troppo facile, troppo banale.

Il Napoli senza Osimhen

La lettura è strettamente legata ai numeri e al rendimento offensivo di una squadra che, come ha confermato l’incrocio con il Milan, dopo aver ritrovato un apprezzabile equilibrio e una buona tenuta difensiva, continua a fare una fatica del diavolo davanti alla porta. Per dirne una: i vice centravanti Simeone (3) e Raspadori (4), in due, hanno segnato 7 gol, uno meno di quanto è riuscito a fare il solo Osimhen giocando 18 partite su 33 tra un infortunio, un turno di squalifica e la Coppa d’Africa (il Cholito conta 25 presenze, Jack 31). Per dirne un’altra: da quando è arrivato Mazzarri, gli azzurri sono rimasti a secco 7 volte su 11 in campionato; per 5 di fila in trasferta, cosa che non accadeva dal 1979 (il record di 6, ahilui, è a un passo). Per concludere: Osi ha saltato le ultime 6 per la coppa e s enza di lui il Napoli ha realizzato 4 gol grazie a Kvara, Politano, il difensore Rrahmani e un’autorete. Ecco perché il suo ritorno non è letteratura.

Paradosso Osimhen

Che Victor sia un pezzo più unico che raro, un modo di essere centravanti e un problema ingestibile per chi difende nelle giornate migliori, è un fatto. Realtà. È un paradosso, invece, che il Napoli debba aggrapparsi a lui nonostante De Laurentiis abbia candidamente ammesso che andrà via: il miraggio della prossima Champions, o comunque la qualificazione a un’altra coppa europea, non possono fare a meno dei suoi gol. Esattamente come gli ottavi della Champions attuale: la doppia sfida con il Barça e il passaggio ai quarti, in termini di introiti, valgono oro e riserve di ossigeno nel peggiore dei casi del campionato. E ancora: sono la base imprescindibile per l’approdo al Mondiale per Club 2025, considerando che servono 6 punti per aggangiare la Juve nel ranking Fifa - due vittorie e un pareggio almeno - e guadagnare il diritto alla partecipazione insieme con altri 50 milioni (o giù di lì). E ancora: la cessione di Osimhen, nel mirino di Psg, Chelsea, Arsenal, United e Real, frutterà più o meno 130 milioni. La conclusione è scontata: il centravanti con la valigia è la chiave del viaggio. Presente e futuro. Tutti, dal presidente ai compagni, passando per Mazzarri e i tifosi, credono e soprattutto sperano in lui. E la mascherina, all’improvviso, sarà quella del supereroe.