Lipsia, Elmas ricorda Napoli: "Ho fatto una scelta, ma quante differenze"

Elmas e la sfida tra Lipsia e Real Madrid

Elmas è passato a parlare della sfida di questra sera con il Real Madrid: "Abbiamo attraversato un momento difficile, ma stiamo migliorando sempre di più. Abbiamo vinto ancora e questo ci dà la fiducia necessaria per affrontare una delle migliori squadre al mondo. Sarà difficile, non c’è bisogno che ce lo dica nessuno. Quando giochi contro il Real impari tante cose. Tutti i loro giocatori sono intelligenti, esperti nel loro lavoro. Come non imparare da Modric o Kroos! Ogni calciatore che gioca per il Real Madrid ha una fiducia incredibile. È un altro livello nel mondo del calcio. Detto questo bisogna sempre dare qualcosa in più di loro e questo non è facile. Ma vediamo cosa succede. Attaccano sempre, con gente molto completa in ogni parte del campo. Sarà molto difficile! Ma l'intensità che mettiamo nelle partite non sarà facile neanche per loro".