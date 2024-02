Napoli, Osimhen è arrivato: Mazzarri lo aspetta

NAPOLI - Victor Osimhen è arrivato a Napoli. Dopo il ritardo di questa mattina (persa la coincidenza), il suo sbarco in Italia è slittato nel tardo pomeriggio. Zero dichiarazioni prima di salire su un van. Mazzarri ritrova così il suo attaccante dopo l'impegno per la Coppa d'Africa. La prossima sfida degli azzurri è in programma sabato alle ore 15 contro il Genoa. Victor potrebbe andare in panchina e prepararsi per il super match contro il Barcellona di mercoledì prossimo (ore 21) al Maradona. Da capire prima di tutto le sue condizioni: 648 minuti accumulati dalla fase a gironi alla finale persa contro la Costa d’Avorio. Da sommare i postumi del problema gastrointestinale. L'ultima parola spetterà a Mazzarri e allo staff medico.