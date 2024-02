Napoli diretta Calzona nuovo allenatore: segui la prima giornata LIVE

12:50

Calzona, da Sarri alla Slovacchia

Calzona ha lavorato in azzurro prima con Sarri da vice (2015-2018), e poi un anno nel suo staff dall’estate 2021 all’estate 2022, salvo poi scegliere la Slovacchia e la prima esperienza da boss, coronata con una splendida qualificazione all’Europeo.

12:28

De Laurentiis lascia il Britannique

Pochi minuti dopo Francesco Calzona, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato il Britannique. Ora direzione Castel Volturno. Alle 14 il primo allenamento del nuovo allenatore.

12:17

De Laurentiis aveva pensato anche a Giampaolo

De Laurentiis ha scelto Calzona nel weekend, dopo il pareggio con il Genoa costato la panchina a Mazzarri: ha riflettuto, valutato Giampaolo e poi scelto un altro vecchio amico. Preparato, estremamente stimato nell’ambiente e anche dalla squadra, che per altro conosce quasi al completo: gli mancano Kvara e gli acquisti estate-inverno.

12:09

Hamsik, De Laurentiis ci proverà

Hamsik sarebbe stato figura preziosa per Calzona, un riferimento all’interno di uno spogliatoio dove avrebbe ritrovato qualche vecchio compagno e Lobotka, con cui condivide le gioie in Nazionale, come la recente qualificazione agli Europei. Domani potrebbe comunque incontrare De Laurentiis, un saluto per rinnovarsi stima e affetto, ma anche per tornare sull’argomento. Il presidente potrebbe fare un altro tentativo.

11:53

Calzona: "Emozionato per domani"

"Emozionato? Abbastanza. Hamsik arriva? Vediamo. L'ho sentito? Lo sento sempre". Così Francesco Calzona ai giornalisti e ai tifosi presenti all'esterno del Britannique quando è uscito per dirigersi a Castel Volturno dopo l'incontro con De Laurentiis.

11:48

Calzona, finito incontro con De Laurentiis

Terminato l'incontro tra Calzona, il suo staff e De Laurentiis. Ora il nuovo allenatore del Napoli è diretto a Castel Volturno per preparare alle ore 14 il primo allenamento alla vigilia della gara contro il Barcellona.

11:35

Hamsik domani al Maradona

Hamsik domani sarà al Maradona per Napoli-Barcellona, ma assisterà alla partita da semplice spettatore. La sua presenza era già in programma da tempo. L’ex capitano del Napoli non seguirà Calzona. Il nuovo allenatore gli aveva chiesto di affiancarlo come già accade con la Nazionale slovacca, ma Hamsik ha ringraziato e ha detto no. In questa fase della sua carriera e vita preferisce restare in patria, con la famiglia, seguendo i suoi giovanissimi allievi che forma e fa crescere nell’Academy a cui dedica tantissimo tempo.

11:28

Barcellona, i convocati per il Napoli

Xavi ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli.

Ter Stegen, Iñaki Peña, Astralaga, João Cancelo, R. Araujo, I. Martinez, Christensen, Kounde, Cubarsì, H. Fort, M. Casadó, Fermín, Pedri, Romeu, S. Roberto, F. De Jong, Gündogan, Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, Vitro Roque, Joao Felix, Marc Guiu.

11:11

Calzona, alle 14 il primo allenamento

Quando terminerà l'incontro con De Laurentiis, Calzona e il suo staff si dirigeranno a Castel Volturno. Alle ore 14 è previsto il primo allenamento con il Napoli.

10:58

Hamsik, messaggio social per Calzona

10:45

Napoli, il Re Sole che brucia

10:30

Conferenza Calzona, orario e dove vederla

10:13

Serie A, tutti i cambi in panchina

