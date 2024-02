Napoli, Osimhen torna in gruppo: le condizioni per il Cagliari

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: Osimhen è tornato ad allenarsi in grppo. Dopo il gol decisivo per il pareggio casalingo contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League , l'attaccante nigeriano si era fermato per un attacco influenzale . Il nigeriano però contro il Cagliari ci sarà.

Napoli, il comunicato su Osimhen e Ngonge

Questo il comunicato del Napoli: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domani alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato col gruppo".