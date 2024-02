Reja loda il Napoli: “Ho visto finalmente una squadra”

Verso Napoli-Juve

"La settimana di Napoli-Juventus per me era sempre tremenda, i tifosi mi dicevano sempre: “Mister c’amma fa? Amma vecer!” (ride, ndr). Quando vincemmo 2-1 nel 2008 era a pochi giorni dal mio compleanno ma facemmo una grande partita. Amauri segnò poi arrivò il pareggio di Hamsik e la vincemmo con Lavezzi, ma Denis si mangiò un gol nel finale e fece una gran partita Gigi Vitale. Il Napoli ha ritrovato serenità, soprattutto per i gol di Kvaraskhelia e Osimhen, e se ritrova i suoi campioni se la può giocare con tutti”, chiude Reja in vista del big match che sarà diretto dall'arbitro Mariani.